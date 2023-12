Grammarly is een Amerikaans multinationaal technologiebedrijf dat de gelijknamige software ontwikkelt, een Engelstalige digitale schrijftool die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en natuurlijke taalverwerking. Via machine learning en deep learning-algoritmen biedt het product van Grammarly grammaticacontrole, spellingcontrole en plagiaatdetectiediensten, samen met suggesties over schrijfhelderheid, beknoptheid, woordenschat, leveringsstijl en toon. De software werd voor het eerst uitgebracht in juli 2009 in Kiev, Oekraïne . Grammarly heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en kantoren in Kiev, New York City en Vancouver.

Website: grammarly.com

