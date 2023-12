Google Voice is een telefoonservice die diensten voor het doorsturen van oproepen en voicemail, spraak- en sms-berichten, evenals Amerikaanse en internationale gespreksafgifte biedt voor Google-accountklanten in de VS en voor G Suite-klanten in Canada, Denemarken, Frankrijk, Nederland en Portugal , Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De dienst werd op 11 maart 2009 door Google gelanceerd, nadat het bedrijf de dienst GrandCentral had overgenomen. Google Voice biedt gratis een Amerikaans telefoonnummer aan elk gebruikersaccount, gekozen door de gebruiker uit beschikbare nummers in geselecteerde netnummers. Oproepen naar dit nummer worden doorgestuurd naar telefoonnummers die elke gebruiker moet configureren in het accountwebportaal. Er kunnen meerdere bestemmingen worden opgegeven die tegelijkertijd overgaan bij inkomende oproepen. Voor een servicevestiging is een telefoonnummer in de Verenigde Staten vereist. Een gebruiker kan oproepen beantwoorden en ontvangen op elk van de rinkelende telefoons zoals geconfigureerd in het webportaal. Tijdens een ontvangen oproep kan de gebruiker schakelen tussen de geconfigureerde telefoons. Gebruikers in de VS kunnen uitgaande oproepen plaatsen naar binnenlandse en internationale bestemmingen. Gesprekken kunnen worden gestart vanaf elk van de geconfigureerde telefoons, maar ook vanaf een app op een mobiel apparaat of vanuit het accountportaal. Vanaf augustus 2011 kunnen gebruikers in veel andere landen vanuit de webgebaseerde applicatie ook uitgaande oproepen plaatsen naar binnenlandse en internationale telefoonnummers. Veel andere Google Voice-services, zoals voicemail, gratis sms-berichten, belgeschiedenis, oproepscreening, blokkeren van ongewenste oproepen en spraaktranscriptie naar tekst van voicemailberichten zijn ook beschikbaar voor inwoners van de VS. In termen van productintegratie kunnen getranscribeerde en audio-voicemails, meldingen van gemiste oproepen en/of sms-berichten optioneel worden doorgestuurd naar een e-mailaccount naar keuze van de gebruiker. Bovendien kunnen sms-berichten worden verzonden en ontvangen via de vertrouwde e-mail- of IM-interface door sms-berichten in cijfers te lezen en te schrijven in respectievelijk Google Talk (sms'en van pc naar telefoon). Google Voice multi-way videoconferencing (met ondersteuning voor het delen van documenten) is nu geïntegreerd met Google+ Hangouts. De dienst wordt door de gebruiker geconfigureerd en onderhouden in een webgebaseerde applicatie, vormgegeven naar de e-mailservice van Google, Gmail, of met Android en iOS-apps op smartphones of tablets. Google Voice biedt momenteel gratis bellen van pc naar telefoon binnen de Verenigde Staten en Canada, en spraak- en videogesprekken van pc naar pc wereldwijd tussen gebruikers van de Google+ Hangouts-browserplug-in (beschikbaar voor Windows, Intel-gebaseerde Mac OS X en Linux). Bijna alle binnenlandse en uitgaande gesprekken naar de Verenigde Staten (inclusief Alaska en Hawaï) en Canada zijn momenteel gratis vanuit de Verenigde Staten en Canada, en $ 0,01 per minuut vanuit alle andere landen. Internationale gesprekken worden gefactureerd volgens een schema dat op de website van Google Voice is geplaatst. Eind 2009 telde Google Voice ongeveer 1,4 miljoen gebruikers, waarvan 570.000 de dienst zeven dagen per week gebruikten. Dit aantal steeg aanzienlijk nadat Google de overstap maakte van zijn Google Voice-service van 'alleen op uitnodiging' naar beschikbaar voor alle Gmail-abonnees in de Verenigde Staten. In een blogpost van Wired werd een cijfer van 3,5 miljoen in 2013 genoemd. Klanten met een Google-account in de meeste andere landen dan de VS en Canada hebben alleen toegang tot de gespreksafgiftediensten via de integratie met Google Hangouts.

Website: voice.google.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Google Voice. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.