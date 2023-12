Realtime bewerken voor teams - Paper is een gratis product van Dropbox. Dropbox Paper is meer dan een document: het is een tool voor gezamenlijke bewerking waarmee creatie en coördinatie op één plek samenkomen. Dropbox Paper, of kortweg Paper, is een gezamenlijke documentbewerkingsservice ontwikkeld door Dropbox. Voortkomend uit de overname door het bedrijf van Hackpad, een bedrijf voor documentsamenwerking in april 2014, werd Dropbox Paper officieel aangekondigd in oktober 2015 en gelanceerd in januari 2017. Het biedt een webapplicatie, evenals mobiele apps voor Android en iOS. Dropbox Paper werd in de officiële aankondigingspost beschreven als "een flexibele werkruimte die mensen en ideeën samenbrengt. Met Paper kunnen teams creëren, beoordelen, herzien, beheren en organiseren, allemaal in gedeelde documenten". De ontvangst van Dropbox Paper is gemengd. Critici prezen de samenwerkingsfunctionaliteit, inclusief onmiddellijk beschikbare inhoud, de mogelijkheid om specifieke bijdragers te noemen, taken toe te wijzen, opmerkingen te schrijven, de toeschrijving te bewerken en de revisiegeschiedenis. Het ontving vanuit verschillende bronnen bijzondere lof voor zijn steun voor rijke media, waarbij een recensent opmerkte dat de steun van Paper voor rijke media de capaciteiten van de meeste van zijn concurrenten te boven gaat. Het werd echter bekritiseerd vanwege een gebrek aan opmaakopties en bewerkingsfuncties. Hoewel de gebruikersinterface geliefd was omdat deze minimaal was, noemden recensenten het ontbreken van een vaste opmaakbalk en ontbrekende functies in de producten van concurrenten, waardoor Dropbox Paper een "licht" hulpmiddel leek.

Website: dropbox.com

