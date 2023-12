Microsoft PowerPoint Online

Werk gratis samen met een online versie van Microsoft PowerPoint. Bewaar presentaties in OneDrive. Deel ze met anderen en werk tegelijkertijd samen. Microsoft PowerPoint is een presentatieprogramma, gemaakt door Robert Gaskins en Dennis Austin bij een softwarebedrijf genaamd Forethought, Inc. Het werd op 20 april 1987 uitgebracht, aanvankelijk alleen voor Macintosh-computers. Microsoft kocht PowerPoint drie maanden na de verschijning ervan voor 14 miljoen dollar. Dit was de eerste belangrijke overname van Microsoft en Microsoft richtte een nieuwe business unit op voor PowerPoint in Silicon Valley, waar Forethought was gevestigd. PowerPoint werd een onderdeel van de Microsoft Office-suite, die voor het eerst werd aangeboden in 1989 voor Macintosh en in 1990 voor Windows, waarin verschillende Microsoft-apps. Vanaf PowerPoint 4.0 (1994) werd PowerPoint geïntegreerd in de ontwikkeling van Microsoft Office en werden gedeelde gemeenschappelijke componenten en een geconvergeerde gebruikersinterface overgenomen. Het marktaandeel van PowerPoint was aanvankelijk erg klein, vóór de introductie van een versie voor Microsoft Windows, maar groeide snel met de komst van PowerPoint. groei van Windows en Office. Sinds eind jaren negentig wordt het wereldwijde marktaandeel van PowerPoint op het gebied van presentatiesoftware geschat op 95 procent. PowerPoint was oorspronkelijk ontworpen om beeldmateriaal te leveren voor groepspresentaties binnen bedrijfsorganisaties, maar wordt inmiddels op grote schaal gebruikt in veel andere communicatiesituaties, zowel in het bedrijfsleven als in het bedrijfsleven. en verder. De impact van dit veel bredere gebruik van PowerPoint wordt ervaren als een krachtige verandering in de hele samenleving, met sterke reacties, waaronder het advies dat het minder, anders of beter gebruikt moet worden. De eerste PowerPoint-versie (Macintosh 1987) werd gebruikt om overheadtransparanten te produceren, de tweede (Macintosh 1988, Windows 1990) kon ook 35 mm-dia's in kleur produceren. De derde versie (Windows en Macintosh 1992) introduceerde video-uitvoer van virtuele diavoorstellingen naar digitale projectoren, die na verloop van tijd fysieke transparanten en dia's volledig zouden vervangen. Een tiental grote versies hebben sindsdien veel extra functies en werkingsmodi toegevoegd en hebben PowerPoint beschikbaar gemaakt buiten Apple Macintosh en Microsoft Windows, door versies toe te voegen voor iOS, Android en webtoegang.

