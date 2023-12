Bamboo Airways JSC, opererend onder de naam Bamboo Airways, is een Vietnamese vrijetijdsluchtvaartmaatschappij die eigendom is van de FLC Group, geregistreerd in Quy Nhơn, Vietnam, met een hoofdkantoor in het district Cầu Giấy, Hanoi. De luchtvaartmaatschappij, opgericht in 2017, lanceerde haar activiteiten op 16 januari 2019.

Website: bambooairways.com

