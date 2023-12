Software AG, opgericht in 1969, is een onderneming voor bedrijfssoftware met meer dan 10.000 zakelijke klanten in meer dan 70 landen. Het bedrijf is de op een na grootste softwareleverancier in Duitsland en de zevende in Europa. Software AG wordt op de beurs van Frankfurt verhandeld onder het symbool “SOW” en onderdeel van de technologie-index TecDAX.

Website: softwareag.cloud

