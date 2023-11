InterContinental Hotels Group plc, op de markt gebracht als IHG Hotels & Resorts, is een Brits multinationaal horecabedrijf met hoofdkantoor in Denham, Buckinghamshire, Engeland. Het is genoteerd aan de London Stock Exchange en maakt deel uit van de FTSE 100 Index.

Website: ihg.com

