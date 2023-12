Databricks is een bedrijf opgericht door de oorspronkelijke makers van Apache Spark. Databricks is voortgekomen uit het AMPLab-project aan de Universiteit van Californië, Berkeley dat betrokken was bij het maken van Apache Spark, een open-source gedistribueerd computerframework gebouwd bovenop Scala. Databricks ontwikkelt een webgebaseerd platform voor het werken met Spark, dat geautomatiseerd clusterbeheer en notebooks in IPython-stijl biedt. Naast het bouwen van het Databricks-platform, organiseert het bedrijf ook massale open online cursussen over Spark en organiseert het de grootste conferentie over Spark: Spark Summit.

Website: databricks.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Databricks. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.