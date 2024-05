CloudAlly, een OpenText-bedrijf, werd in 2011 opgericht en was een pionier op het gebied van SaaS-back-up en -herstel op bedrijfsniveau. We bieden een robuust pakket met hoogwaardige back-up- en hersteloplossingen voor Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com en DropBox.com Waarom een ​​back-up van SaaS maken? Uw bedrijfskritische gegevens in de cloud zijn gevoelig voor gegevensverlies als gevolg van menselijke fouten, kwade bedoelingen, synchronisatiefouten en malware-aanvallen. Native archiveringsopties zijn tijdsgebonden en beperkt. Werk veilig in de cloud met het vangnet van betrouwbare back-up en snel herstel. Hoe CloudAlly kan helpen? Uitgebreide back-up en herstel van Office 365, G Suite CloudAlly beschermt de bedrijfsgegevens van Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com en Salesforce uitgebreid tegen onbedoelde of kwaadwillige vernietiging met dagelijkse geautomatiseerde back-ups. Onze back-ups zijn streng beveiligd en opgeslagen op de AES-256 gecodeerde Amazon S3-opslag in datacentra in de VS, de EU of Australië. Met onbeperkte retentie stelt CloudAlly u in staat verloren SaaS-gegevens eenvoudig op gedetailleerd niveau en vanaf elk moment te herstellen. Beperk de gevolgen van een datalek en zorg voor bedrijfscontinuïteit met snel noodherstel.

Website: cloudally.com

