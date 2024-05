Xopero ONE Backup & Recovery is een oplossing voor gegevensbescherming op ondernemingsniveau voor uw VMware, die opvalt door eenvoud, kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid en voldoet aan de verwachtingen van de meest veeleisende virtuele en hybride omgevingen. Functies * Agentloze, automatische back-up * Geavanceerde back-upschema's en configuratie * Meerdere opslagopties (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage en alle S3-compatibele clouds of lokale schijfbronnen, SMB, NFS, CIFS) * Deduplicatie en replicatie * Meerdere herstelopties - herstel de back-upgegevens gedetailleerd, hele machines, start direct een VM op of voer een migratie uit naar een andere VM-omgeving. * Testherstel - stel een herstelplan en -schema in om automatisch de nieuwste kopie van de gehele machine te herstellen of voer VM's rechtstreeks vanuit de back-up uit om de prestaties te testen

Website: xopero.com

