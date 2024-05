Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Cloudback is een uitgebreide oplossing voor het beveiligen van uw repository's. Automatische dagelijkse back-ups en onmiddellijk herstel van uw GitHub-repository's, metadata en zelfs LFS. Maak een back-up naar elke gewenste opslag. * SOC2 in uitvoering * Automatische back-ups * Zelfvoorzienende, met een wachtwoord beveiligde ZIP-archieven met AES-256-codering * Klantenopslag: S3, OneDrive, Azure, GCP, Wasabi, Alibaba, enz * Cloudback-opslag: VS, EU, VK, Azië * Gegevensontdubbeling * Back-upreplicatie * Auditlogboek * Directe e-mail- en messenger-meldingen: Slack, MS Teams, Discord * AWS S3 objectvergrendeling en tagondersteuning * En nog veel meer

Website: cloudback.it

