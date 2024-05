Clumio helpt organisaties gegevensbescherming in AWS te vereenvoudigen. De veilige, air-gapped SaaS-oplossing stelt organisaties in staat om aan strenge compliance-eisen te voldoen, binnen enkele minuten een back-up van gegevens te maken en deze te herstellen en een beter inzicht te krijgen om de kosten voor cloudopslag te optimaliseren. Clumio is gebouwd als een cloud-native SaaS-oplossing en vereist geen implementatie van software- of hardwarecomponenten om Amazon S3-gegevens te beschermen. Klanten verbinden eenvoudig hun AWS-omgeving met de Clumio-dienst via een veilige authenticatiemethode. Gegevensclassificatie kan worden bereikt via de Protection Group-functionaliteit van Clumio, waarmee specifieke S3-objecten kunnen worden geback-upt of uitgesloten van het maken van een back-up. Door wereldwijd beleid op de Protection Groups toe te passen, worden compliance-gestuurde back-ups gemaakt en vervolgens bewaakt via intuïtieve rapporten en proactieve waarschuwingen. Clumio-back-ups voor Amazon S3 worden buiten het AWS-account van de klant opgeslagen, zijn onveranderlijk en kunnen niet worden verwijderd. Intuïtieve zoek- en bladermogelijkheden helpen bij snel gedetailleerd herstel in verschillende buckets en AWS-regio's. Clumio-back-ups zijn kostenbesparend doordat alle overheadkosten van objectversiebeheer en kleine bestandskosten worden verwijderd.

