SkyKick is een cloudbeheerplatform dat IT-dienstverleners helpt succesvollere cloudbedrijven op te bouwen. Onze SaaS-producten en -platform zijn ontworpen om het eenvoudig en efficiënt te maken om IT-workflows in de cloud te automatiseren. Cloud Manager – Automatiseer, beheer en beveilig uw cloudhelpdesk Eén venster voor veilig en efficiënt klantenbeheer in Microsoft 365 en cross-SaaS-cloudapplicaties. Helpdeskautomatisering helpt MSP's het cloudbeheer te stroomlijnen voor een snellere, eenvoudigere en consistentere dienstverlening. Loop voorop met automatisering voor inkomstengenererende services zoals Microsoft Teams en beveiligingsbeoordelingen en -herstel. Bovendien kunt u complexe workflows eenvoudig omzetten in automatisering voor algemeen gebruik in een intuïtieve applicatie, allemaal ondersteund door robuuste beveiligingslagen, op rollen gebaseerde controles en rapportage. Cloudback-up – Bescherm Microsoft 365 en verhoog de terugkerende omzet Bescherm klantgegevens, verminder de gevolgen van cyberaanvallen, verbeter de retentie en verhoog de terugkerende omzet met de marktleidende Office 365-back-upoplossing. Inclusief volledige dekking van de Microsoft 365 tenant inclusief Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams en Office 365 Groups. Met onbeperkte opslag en retentie, snel zoeken en herstellen met één klik, eenvoudige installatie en beheer, en flexibele aankoop- en implementatieopties – SkyKick Cloud Backup is uw motor voor bedrijfsversnelling. Migratiesuites – Voorspelbaardere, stressvrije Microsoft 365-migraties Schaal uw cloudactiviteiten op met automatisering voor gestroomlijnde migraties die klanten tevreden stellen, risico's verminderen en tijd besparen. IT-partners beoordeelden SkyKick als nummer 1 onder leveranciers van Office 365-migratie in de categorieën die het belangrijkst worden geacht, waaronder winstgevendheid van partners, risicovermindering, gebruiksgemak en algehele gegevenskwaliteit.

Website: skykick.com

