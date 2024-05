Zmanda is een bewezen, betrouwbare, krachtige back-up- en hersteloplossing voor ondernemingen. Met Zmanda betaalt u niet per optreden om een ​​back-up van uw gegevens te maken. In plaats daarvan krijgt u een complete oplossing met 24*7 ondersteuning tegen 50% minder kosten dan de concurrentie. Sinds 1991. Zmanda wordt vertrouwd door bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen over de hele wereld. Zmanda is open-source gebaseerd op OpenAPI V3-standaard API's. Het is verpakt in alle grote Enterprise Linux-distributies, waaronder Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux en Fedora. Met Zmanda kunt u een back-up maken naar de cloud, NAS en schijf. Zmanda ondersteunt geavanceerde functies, zoals ransomware-bescherming met air gap, deduplicatie aan de clientzijde, voor altijd incrementele back-ups en zero trust. Het kan worden ingezet als een container-, VM- of door Zmanda gehost exemplaar.

Website: zmanda.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Zmanda. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.