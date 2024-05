SyncBackPro

Archiware richt zich op innovatieve, efficiënte en uitgebreide, kant-en-klare business-to-business oplossingen. De producten van Archiware omvatten de modules in het P5 Software Platform. Het P5-softwareplatform bevat vier combineerbare modules: archiveren, back-uppen en synchroniseren. Hiermee kunnen gebruikers gegevens in heterogene omgevingen synchroniseren, back-uppen en archiveren: * P5 Synchroniseren: repliceer gegevens om hoge beschikbaarheid te garanderen. * P5 Backup: maak een back-up van servergegevens op schijf en tape. * P5-archief: verplaats of migreer gegevens offline naar schijf, tape of cloud. * P5 Data Mover: een uitbreiding van de P5 Archive-module voor het eenvoudig verplaatsen en kopiëren van gegevens naar schijf, tape en cloud. ARCHIWARE is een particulier bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in datamanagementsoftware voor back-up, synchronisatie en archivering. De software van Archiware is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf en de media- en entertainmentindustrie.

Website: archiware.com

