Visma Online

Visma is een particulier bedrijf gevestigd in Oslo, Noorwegen. Het bedrijf is voor het grootste deel in handen van Hg, een private-equityfirma. Het management van Visma bezit 6,6% van het bedrijf. Het bedrijf levert bedrijfssoftware en IT-gerelateerde ontwikkeling en advies.

Website: visma.com

