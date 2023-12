Trivago N.V., in kleine letters op de markt gebracht als trivago, is een Nederlands transnationaal technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in internetgerelateerde diensten en producten op het gebied van hotels, logies en metasearch. De Amerikaanse reisorganisatie Expedia Group bezit een meerderheid van de aandelen van het bedrijf. Het bedrijf is opgericht in Nederland.

Website: trivago.com

