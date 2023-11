BPS Direct, LLC, zakendoend onder de naam Bass Pro Shops, is een Amerikaanse particuliere detailhandelaar die gespecialiseerd is in jacht-, vis-, kampeer- en andere aanverwante koopwaar voor openluchtrecreatie. Bass Pro Shops, met het hoofdkantoor in Springfield, Missouri, heeft ongeveer 40.000 medewerkers.

Website: basspro.com

