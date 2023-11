L.L.Bean is een Amerikaans particulier detailhandelsbedrijf dat in 1912 werd opgericht door Leon Leonwood Bean. Het bedrijf, met het hoofdkantoor op de plaats waar het werd opgericht, in Freeport, Maine, is gespecialiseerd in kleding en uitrusting voor openluchtrecreatie.

Website: llbean.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan L.L.Bean. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.