Penfield is een outdoorkledingmerk en privébedrijf gevestigd in Hudson, Massachusetts. Het bedrijf werd in 1975 opgericht door Harvey Gross, geboren in New England, en heeft een reputatie opgebouwd met het maken van donsjassen, fleece en bovenkleding.

Website: penfield.com

