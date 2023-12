VinFast LLC is een particulier autobedrijf met hoofdkantoor in Hanoi. Het werd opgericht in 2017 en is lid van de conglomeraatorganisatie Vingroup, opgericht door Phạm Nhật Vượng.

Website: vinfastauto.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan VinFast. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.