Apptio is een in Bellevue, Washington gevestigd bedrijf, opgericht in 2007, dat technologische business management software as a service (SaaS)-applicaties ontwikkelt. Apptio enterprise-apps zijn ontworpen om de kosten van IT-services te beoordelen en te communiceren voor plannings-, budgetterings- en prognosedoeleinden. Apptio's diensten bieden tools voor CIO's om de opslag, applicaties, energieverbruik, cyberbeveiliging en rapportageverplichtingen van technologieafdelingen te beheren. In 2009 was het bedrijf de eerste investering voor durfkapitaalbedrijf Andreessen Horowitz uit Silicon Valley. Het bedrijf heeft ongeveer 550 klanten van verschillende groottes. Op 11 november 2018 werd aangekondigd dat Apptio voor $ 1,9 miljard zou worden overgenomen door de private-equityfirma Vista Equity Partners.

Website: apptio.com

