CrashPlan biedt gemoedsrust door veilige, schaalbare en eenvoudige back-up van eindpuntgegevens. Wij helpen organisaties te herstellen van elk worstcasescenario, of het nu gaat om een ​​ramp, een simpele menselijke fout, een gestolen laptop, ransomware of een nog onontdekte calamiteit. We blijven innoveren naarmate het werklandschap evolueert, waardoor CrashPlan van fundamenteel belang is voor de gegevensbeveiliging van organisaties. Wat begint als back-up en herstel van eindpunten, wordt een oplossing voor herstel van ransomware, inbreuken, migraties en wettelijke bewaarplichten. CrashPlan beschermt meer dan 50.000 organisaties van wereldklasse, waaronder de grootste mondiale merken. Hoewel CrashPlan al meer dan tien jaar als product bestond, scheidde CrashPlan zich in 2022 af van onze vorige moedermaatschappij om zich uitsluitend te concentreren op back-up en herstel. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Minneapolis, Minnesota.

Website: crashplan.com

