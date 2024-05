Opti9 is een toonaangevende leverancier van hybride cloudoplossingen met kantoren in Garden City, NY, Omaha, NE, Overland Park, KS en St. Louis, MO, en een wereldwijd netwerk van datacenters. Wij zijn een AWS Advanced Consulting Partner en Veeam Platinum VCSP, gespecialiseerd in cloudservices, applicatieontwikkeling en -modernisering, back-up en disaster recovery, en beheerde beveiliging en compliance. Onze oplossingen zijn ontworpen om de digitale transformatie te versnellen met minimale bedrijfsverstoring, zodat u sneller de volledige voordelen van de cloud kunt realiseren. Met onze ‘business-first’ focus combineert Opti9 ervaring met innovatie en nieuwe oplossingen om zijn “Right Workload, Right Cloud, Right Time”-aanpak te verwezenlijken.

Website: opti9tech.com

