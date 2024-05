Redstor is een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde, on-premise en hybride diensten voor back-up en herstel van gegevens. Haar missie is om gegevensbeheer eenvoudiger, gemakkelijker en aangenamer te maken en directe toegang te bieden tot alle gegevens - waar deze ook zijn opgeslagen, vanuit één enkele controle centrum. Het helpt duizenden bedrijven over de hele wereld (gebruikt door defensie en overheden) om een ​​van hun meest waardevolle bezittingen te beschermen: hun gegevens. Het helpt bedrijven AVG-compliant te zijn – voldoet aan de hoogste normen (ISO27001- en 9001-gecertificeerd) om de integriteit en veiligheid van gegevens te garanderen. Kleine bedrijven hebben behoefte aan een betaalbare, veilige, robuuste en eenvoudig te beheren back-up- en hersteloplossing: * 50% kon geen enkele hoeveelheid gegevensverlies verdragen * Ongeveer 80% ervaart een afsluiting als ze niet bij hun gegevens kunnen komen Met de MSP-back-up- en hersteloplossingen van Redstor, multi-tenant en gebouwd voor de cloud, kunt u op winstgevende wijze voldoen aan de verwachtingen van elke gebruiker voor directe toegang tot de gegevens, bestanden en besturingssystemen die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben - lokaal en in de cloud.

Website: redstor.com

