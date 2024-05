Canadese cloudback-ups Een cloudback-up op bedrijfsniveau die uw gegevens 100% in Canada bewaart. We richten ons op kleine bedrijven in heel Canada en bieden een robuuste en veilige, op software gebaseerde back-upclient waarvoor geen hardware of kosten vooraf nodig zijn. Dit is een hybride back-up waarmee u zowel lokaal als naar de cloud een back-up kunt maken. Onze client bevat agents voor Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes en draait op Windows, Mac of Linux. Website hosting Een websitehostingservice met de nadruk op het verzorgen van de behoeften van de klanten van een webontwikkelaar of ontwerper. wij bieden de basisondersteuningsbehoeften van hun klanten, zodat zij zich kunnen concentreren op waar ze goed in zijn.

Website: cloudpockets.com

