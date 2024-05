Nexetic Shield is een cloudback-upservice die onbeperkte back-up biedt voor de gegevens van uw bedrijf. Onze back-upservice maakt automatisch een back-up van al uw bestanden en bestandswijzigingen op uw computer. Als uw bedrijfslaptop of desktopcomputer beschadigd, verloren of gestolen is, of u wilt gewoon de klok terugdraaien, kunt u alles met één druk op de knop herstellen. Alle gegevens waarvan wij een back-up maken, kunnen ook op een andere computer worden teruggezet. Shield werkt volledig autonoom. Het gaat altijd om het maken van een back-up van uw gegevens, zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u Shield gebruikt, hoeft u zich nooit zorgen te maken over het verlies van de kritieke gegevens van uw bedrijf. Belangrijkste kenmerken * Continue desktop- en laptopback-up * Onbeperkte gegevens – Onbeperkte bestandsversies * Eenvoudig herstel in 1 stap – terug naar de oorspronkelijke locatie * Geen bandbreedtebeperkingen | Maximale uploadsnelheid * 1 jaar bewaren van verwijderde bestanden * Gegevens opgeslagen in Finland (niet in de VS) * Onder het gegevensbeveiligingsbeleid van de EU. * Hardware van ondernemingskwaliteit * Betaalbare schaalbaarheid * Gegevens gecodeerd met AES 256-technologie

Website: nexetic.com

