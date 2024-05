Pro Backup is een veilige en eenvoudig te gebruiken back-up-app voor populaire cloud-apps zoals Airtable, Asana, ClickUp, monday.com en Trello. Het gebruik van een cloud-app om uw bedrijf te beheren kan behoorlijk beangstigend zijn, omdat het vaak heel eenvoudig is om bedrijfskritische informatie te verwijderen. Door een robuuste, onafhankelijke back-up van uw cloudgegevens te hebben, beschermt u uw team tegen onbedoelde of kwaadwillige verwijderingen of andere worstcasescenario's. Belangrijkste kenmerken: * Gemakkelijk in gebruik: breng een verbinding tot stand met uw cloud-app en wij zorgen voor de rest. Het operationeel hebben van uw back-ups duurt slechts 1 minuut. * Snapshots: bekijk en download snapshots van verschillende gegevenstypen, zoals taken, projecten, opmerkingen, aangepaste velden, enz. * Herstellen: herstel gegevens door met slechts een paar klikken kopieën te maken van uw back-upgegevens. * Veilig: wij slaan uw gegevens op in gecodeerde bestanden. We slaan alles op in de EU en voldoen aan alle AVG-wetten.

Website: probackup.io

