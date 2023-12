Disroot Upload

Gecodeerde, tijdelijke software voor het hosten en delen van bestanden. De uploadservice van Disroot is software voor het hosten van bestanden, mogelijk gemaakt door Lufi. Het slaat tijdelijk bestanden op, zodat u ze via een link met anderen kunt delen. Om de privacy te beschermen, worden alle bestanden in de browser zelf gecodeerd. Dit betekent dat uw bestanden uw computer nooit onversleuteld verlaten. De beheerders kunnen de inhoud van uw bestand niet zien, en uw netwerkbeheerder of uw ISP ook niet. De beheerders kunnen alleen de naam van het bestand, de grootte en het mimetype zien (wat voor soort bestand het is: video, tekst, enz.).

Website: disroot.org

