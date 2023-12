Disroot Search

Een anoniem multi-zoekmachineplatform. Disroot's Search is een zoekmachine zoals Google, DuckDuckGo, Qwant, mogelijk gemaakt door Searx. Wat het uniek maakt ten opzichte van anderen, is dat het een metazoekmachine is, die de resultaten van andere zoekmachines samenvoegt zonder informatie over zijn gebruikers op te slaan.

Website: disroot.org

