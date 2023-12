Skyscanner is een metazoekmachine en reisbureau gevestigd in Edinburgh, Schotland en eigendom van Trip.com Group, het grootste online reisbureau in China. De site is beschikbaar in meer dan 30 talen en wordt maandelijks door 100 miljoen mensen gebruikt. Het bedrijf laat mensen reisopties voor hun reizen onderzoeken en boeken, inclusief vluchten, hotels en autoverhuur. Vergeleken met andere reis-metazoekmachines telt de website een groter aandeel millennials onder zijn gebruikers.

Website: skyscanner.com

