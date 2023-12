agoda.com is een online reisbureau en metazoekmachine voor hotels, vakantiewoningen, vluchten en luchthaventransfers. Het werd opgericht in 2003 en later overgenomen door Booking Holdings, en werd een dochteronderneming van het bedrijf. Ongeveer de helft van de boekingen van agoda wordt gemaakt via de mobiele apps. agoda biedt ook iOS- en Android-apps voor hotel- en vastgoedeigenaren.

Website: agoda.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Agoda. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.