WordLift is de eerste SEO-tool op basis van kunstmatige intelligentie die bedrijven helpt dezelfde taal te spreken als Google door inhoud te vertalen naar een formaat dat zoekmachines begrijpen: gestructureerde gegevens. WordLift gebruikt AI en machine learning om inhoud te analyseren, de belangrijkste onderwerpen te identificeren en deze in entiteiten te ordenen. Elke entiteit beschrijft een idee, concept, persoon of plaats waar u het over heeft op uw website. Met de meeste SEO-tools op de pagina kunt u tegenwoordig gestructureerde gegevens creëren. WordLift kan nog meer. Het relateert woordenschatentiteiten en zet informatie om in gekoppelde gegevens, waardoor een kennisgrafiek ontstaat. De Kenniskaart is de infrastructuur achter uw inhoud, waardoor deze begrijpelijk wordt voor Google en zoekmachines. Als gevolg hiervan zal uw website beter scoren in zoekmachines en tegelijkertijd zullen gebruikers meer tijd op uw website doorbrengen. Op deze manier verschijnt uw website hoog in de zoekresultaten en zorgt u ervoor dat gebruikers, door relevante informatie aan te bieden, meer tijd op uw website doorbrengen. BELANGRIJKSTE KENMERKEN - Automatisering van gestructureerde gegevens - Creatie van een aangepaste kennisgrafiek - Beeldoptimalisatie voor SEO - Widgets voor inhoudsaanbevelingen - Semantische rapporten met Google Looker Studio - Entiteitsanalyse met SEO-add-on voor Google Spreadsheets ™ - Speciale extensie voor WooCommerce-website HOOFD VOORDELEN - Help Google en zoekmachines de site beter te begrijpen en hoger in de zoekresultaten te plaatsen; -Beheer de manier waarop een merk verschijnt in de zoekresultaten (Rich Snippets, People Also Ask, enz.); Verbeter de contentstrategie via interne links; -Gebruikers voorzien van relevante informatie (waar ze naar op zoek zijn), waardoor hun ervaring optimaal wordt; -Verhoog de klikfrequenties en het organische verkeer naar de website.

Website: wordlift.io

