Wij zijn Yoast en onze missie is SEO voor iedereen! Dus, hoe bereiken we dat? Om te beginnen hebben we onze Yoast SEO-software, die actief is op meer dan 13 miljoen websites. Ons doel is simpel: we helpen website-eigenaren meer bezoekers uit de zoekmachines te halen. We helpen onze gebruikers bijvoorbeeld om hun inhoud leuk en gemakkelijk leesbaar te houden voor hun publiek. Maar het allerbelangrijkste: we zorgen ervoor dat zoekmachines hun pagina’s kunnen vinden en begrijpen! Omdat dat helpt om hoog te scoren in Google! Yoast SEO verzorgt ook veel technische SEO-zaken op de achtergrond. U hoeft dus geen code te schrijven om onze software te gebruiken!

