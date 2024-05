Veeam, de wereldwijde marktleider op het gebied van gegevensbescherming en herstel van ransomware, heeft de missie om elke organisatie in staat te stellen niet alleen te herstellen van een gegevensstoring of -verlies, maar ook vooruit te springen. Met Veeam bereiken organisaties radicale veerkracht door databeveiliging, dataherstel en datavrijheid voor hun hybride cloud. Het Veeam Data Platform levert één oplossing voor cloud-, virtuele, fysieke, SaaS- en Kubernetes-omgevingen die IT- en beveiligingsleiders de gemoedsrust geeft dat hun apps en gegevens beschermd en altijd beschikbaar zijn. Met het hoofdkantoor in Seattle, Washington en kantoren in meer dan 30 landen beschermt Veeam wereldwijd ruim 450.000 klanten, waaronder 73% van de Global 2000, die erop vertrouwen dat Veeam hun bedrijf draaiende houdt.

Website: veeam.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Veeam. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.