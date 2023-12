Google Classroom is een gratis webservice ontwikkeld door Google voor scholen die tot doel heeft het maken, distribueren en beoordelen van opdrachten te vereenvoudigen. Het primaire doel van Google Classroom is het stroomlijnen van het proces van het delen van bestanden tussen docenten en leerlingen. Er wordt geschat dat tussen de 40 en 100 miljoen gebruikers Google Classroom gebruiken. Google Classroom integreert Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Gmail en Agenda in een samenhangend platform om de communicatie tussen leerlingen en docenten te beheren. Leerlingen kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klas via een privécode, of automatisch geïmporteerd uit een schooldomein. Docenten kunnen opdrachten maken, distribueren en nakijken, allemaal binnen het Google-ecosysteem. Elke klas maakt een aparte map aan in de Drive van de betreffende gebruiker, waar de leerling werk kan inleveren dat door een docent kan worden beoordeeld. Opdrachten en inleverdata worden toegevoegd aan de Google-agenda, elke opdracht kan bij een categorie (of onderwerp) horen. Leraren kunnen de voortgang van elke leerling volgen door de revisiegeschiedenis van een document te bekijken, en nadat ze zijn beoordeeld, kunnen docenten het werk samen met commentaar teruggeven. Classroom heeft ook mobiele apps die beschikbaar zijn op Android en iOS.

Website: edu.google.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Google Classroom. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.