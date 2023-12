TickTick is een eenvoudige en effectieve app voor takenlijsten en taakbeheer waarmee u een planning kunt maken, uw tijd kunt beheren, gefocust kunt blijven, aan deadlines kunt herinneren en uw leven thuis, op het werk en overal anders kunt organiseren. TickTick helpt je het beste uit je dag te halen en dingen gedaan te krijgen (GTD). Of er nu een idee is dat u wilt vastleggen, persoonlijke doelen die u wilt bereiken, werk dat u wilt volbrengen, gewoonten die u wilt bijhouden, projecten die u met collega's wilt samenwerken of zelfs een boodschappenlijstje om met uw familie te delen (met de hulp van een lijstmaker). Bereik uw doelen met onze productiviteitsplanner.

