My5 (voorheen Five Download en later Demand 5) is de merknaam van video-on-demand-diensten die worden aangeboden door Channel 5 in het Verenigd Koninkrijk. De dienst ging live op 26 juni 2008. Als Five Download bood de dienst downloads aan in Windows Media Video-formaat van de Amerikaanse importproducten CSI, House en Grey's Anatomy. Individuele afleveringen konden worden 'gehuurd', waarbij sommige afleveringen zeven dagen voordat ze op tv verschenen beschikbaar waren. Sinds juni 2008 is er meer gevarieerde inhoud uit de programmering van Channel 5 beschikbaar gekomen, met een bredere prevalentie van gratis inhoud die gedurende 30 dagen na uitzending wordt aangeboden. In januari 2009 begon Demand 5 inhoud aan te bieden in het Flash Video-formaat, waardoor gebruikers met Apple Macintosh-computers toegang kregen tot hun inhoud.

Website: my5.tv

