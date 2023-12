AMC is de thuisbasis van enkele van de meest populaire en veelgeprezen programma's op televisie. Meld u aan bij uw tv-aanbieder en blijf op de hoogte van de nieuwste volledige afleveringen en video-extra's van uw favoriete AMC Original Series. Gebruik je iPhone of iPad om te Airplayen of direct naar je televisie te casten. Originele AMC-programmering omvat The Walking Dead – de hoogst gewaardeerde serie in de kabelgeschiedenis, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror en nog veel meer. Kabelaanbieders zijn onder meer AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity en Verizon FiOS, en vele anderen. AMC Premiere-abonnees kunnen genieten van de huidige seizoenen van AMC-shows - advertentievrij, on-demand en beschikbaar in de app terwijl er live televisie beschikbaar is. AMC Premiere-abonnees krijgen ook vroege toegang of toegang tot het hele seizoen tot geselecteerde shows voordat ze worden uitgezonden, plus speciale inhoud zoals exclusieve verlengde afleveringen, bonusscènes, sneak peeks, onversneden films en meer. Volledige afleveringen van het seizoen kunnen ook worden gedownload voor offline weergave op uw iPhone of iPad voor AMC Premiere-abonnees.

Website: amc.com

