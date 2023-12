Plane Finder is een in 2009 gelanceerde realtime vluchtvolgservice uit het Verenigd Koninkrijk, die vluchtgegevens wereldwijd kan weergeven. De beschikbare gegevens omvatten vluchtnummers, hoe snel een vliegtuig beweegt, de hoogte en de reisbestemming. Verschillende varianten van de dienst zijn beschikbaar als mobiele apps, waaronder gratis premium 3D- en augmented reality-versies. De vluchtvolgkaart en database zijn toegankelijk via webbrowsers. Met Plane Finder kunnen geregistreerde gebruikers hun ADS-B- en MLAT-gegevens delen via de Plane Finder ADS-B Client, beschikbaar voor macOS, Windows en Linux. Plane Finder ondersteunt VFR-kaarten van NATS en was de eerste grote app voor het volgen van vluchten die een herhalingsfunctie introduceerde, waarmee gebruikers vluchten uit 2011 opnieuw kunnen afspelen.

Website: planefinder.net

