We Skate è un gioco platform in cui ti imbarchi in un'avventura emozionante sul tuo fidato skateboard! Padroneggia l'arte del cronometraggio per eseguire salti perfettamente sincronizzati. Ma fai attenzione agli ostacoli e agli uccelli in volo che potrebbero farti cadere! Raccogli le monete sparse lungo il tuo percorso per sbloccare accessori eleganti e potenti aggiornamenti. Preparati a scendere in pista e pattinamo!

Sito web:poki.com

