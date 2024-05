Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Digging Master su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Digging Master è un gioco di simulazione che ti invita a intraprendere un'avventura archeologica, dove potrai scoprire antichi manufatti e costruire il tuo museo! Scava nel terreno per scoprire fossili affascinanti come il triceratopo, il T-Rex e lo stegosauro. Assembla queste maestose creature ed esponile nel tuo museo per attirare i visitatori. Vendi i biglietti agli ospiti e guadagna denaro per espandere ulteriormente il tuo museo. Investi in potenziamenti per scavare più velocemente e scoprire manufatti più rari, oppure assumi lavoratori che ti assistano nella tua ricerca. Sei pronto a diventare il massimo maestro dello scavo?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Digging Master. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.