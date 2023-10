Parti per un'avventura motociclistica dal ritmo frenetico in Blocky Trials, un gioco in cui ti sforzi di superare sfide folli come pilota professionista di motocross. Intenso e veloce, ci sono oltre 30 piloti unici tra cui sbloccare e scegliere, ognuno con le proprie abilità, come velocità più elevate, migliore manovrabilità di moto più grandi o salti migliori su blocchi stradali e altri ostacoli. Ci sono 3 livelli da sbloccare, ognuno più difficile del precedente. Raccogli le monete lungo i bordi della strada per sbloccare nuovi motociclisti e moto, ma fai attenzione ai paesaggi fuoristrada accidentati, ai paesaggi urbani devastati e ai porti difficili. Questo è un gioco di guida in stile Minecraft in cui il tuo obiettivo principale è sopravvivere alla corsa.

Sito web:poki.com

