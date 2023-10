Per gli amanti del brivido epico e i drogati di adrenalina del gioco, Bike Trials Junkyard ti offre la sfida estrema delle competizioni su pista hardcore. Percorri ogni percorso della discarica su un ATV per raccogliere punti e sbloccare nuovi veicoli, come un'epica moto BMX. I movimenti dell'ATV sono complicati, poiché qualsiasi brusca accelerazione, acrobazia o decelerazione potrebbe far schiantare la tua moto. Il tuo obiettivo è una corsa verso il traguardo attraverso 10 percorsi, ognuno più impegnativo e pieno di ostacoli del precedente. La grafica 3D ti mette DENTRO al gioco, permettendoti di aggiornare il tuo ATV o la tua moto mentre senti l'adrenalina che scorre nelle tue vene.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bike Trials Junkyard. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.