Serious Scramblers è un gioco platform in cui controlli un personaggio che scende da una piattaforma pericolosa. Hai il coraggio necessario per cadere in un abisso oscuro pieno di ostacoli e mostri? Tutto quello che devi fare è andare a sinistra o a destra per cadere in cima a una piattaforma. Fai attenzione però, perché su alcune piattaforme sono presenti spuntoni, creature pericolose e altre trappole. Hai anche la capacità di passare da un lato e uscire dall'altro. Sfrutta questo dono e pianifica la tua prossima mossa prima di buttarti alla cieca nella fossa. Ci sono vari nuovi personaggi che puoi sbloccare con le monete che raccogli nelle tue corse. Vai avanti e scava nelle profondità della fossa e trova il boss in agguato nelle profondità! Ti va di giocare a qualche Serious Scramblers? Muovi - Sinistra/Destra o A/DSerious Scramblers è stato creato da Chinykian. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Train-Top Mania Puoi giocare a Serious Scramblers gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Serious Scramblers sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

