Attraversa la città e il deserto in Offroader V5! Questa simulazione di guida 3D ti consente di viaggiare in auto, camion e autobus. Puoi rallentare il passare del tempo per eseguire fantastiche acrobazie di guida. Se il tuo veicolo si guasta, riparalo o sostituiscilo semplicemente!

Sito web:poki.com

