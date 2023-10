Senti la libertà di guidare un'auto da corsa in Top Speed ​​3D! Personalizza la tua auto perfetta in base alle specifiche desiderate, dal colore e le ruote, alle sospensioni, alla manovrabilità e alla potenza. In caso di incidente, non preoccuparti: vai all'autofficina per riparazioni rapide e aggiornamenti alle tue specifiche. Prova a guidare le tue auto sportive preferite su una mappa di strade cittadine vuote. Raggiungi le massime velocità senza preoccuparti di falciare i pedoni. Hai bisogno di un corso di aggiornamento? Scegli un assistente di guida per aiutarti a iniziare. Puoi salvare le tue statistiche mentre procedi, quindi tornare più tardi per giocare ancora un po'!

Sito web:poki.com

