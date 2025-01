Software di intelligenza della conversazione - App più popolari - Polinesia francese

Capturi

capturi.ai

Capturi è il software di intelligenza artificiale conversazionale leader in Scandinavia, progettato per analizzare automaticamente le interazioni della tua azienda con potenziali clienti, clienti e cittadini. Questa soluzione avanzata di intelligenza artificiale ti offre informazioni uniche che possono essere rapidamente tradotte in valore misurabile. Capturi offre tre soluzioni chiave che trasformano l'esperienza del cliente in una risorsa preziosa: Insights fornisce informazioni utili basate sui dati per aiutare il tuo team a raggiungere il suo pieno potenziale, migliorare la soddisfazione dei clienti, aumentare la fidelizzazione e lavorare in modo più efficiente. Queste informazioni gettano anche le basi per l’automazione dei flussi di lavoro. L'assistente funge da copilota per i tuoi agenti, garantendo che dispongano delle informazioni giuste per fornire risposte rapide e precise. L'Assistente comprende il problema del cliente e suggerisce la soluzione richiesta in modo che gli agenti siano ben preparati quando rispondono alla chiamata. AI Agent gestisce le richieste di routine, consentendo al tuo team di concentrarsi su attività più complesse. Le risposte di AI Agent si basano sulle migliori pratiche comprovate delle tue conversazioni passate. Se desideri iniziare una conversazione con il nostro team e vedere la piattaforma per uno sguardo di prima mano, la porta è sempre aperta, quindi sentiti libero di passare a prendere un caffè all'Ankersgade 12e, 1.tv ad Aarhus C, Danimarca.