Software di assistente alle vendite AI - App più popolari - Romania

Contlo

contlo.com

Contlo è una piattaforma leader di marketing con intelligenza artificiale generativa per favorire il coinvolgimento autonomo dei clienti tramite campagne omnicanale, percorsi dei clienti generativi in ​​tempo reale, segmentazione basata sull'intelligenza artificiale per l'iper-personalizzazione individuale e informazioni fruibili sul comportamento dei clienti. Costruito per un mondo incentrato sull'intelligenza artificiale: Contlo consente alle aziende moderne di sfruttare l'intelligenza artificiale per orchestrare il proprio marketing end-to-end. La piattaforma aiuta i marchi ad aumentare il valore della vita del cliente, aumentare il coinvolgimento dei clienti e offrire un'esperienza iper-personalizzata per fidelizzare i clienti più preziosi. Migliaia di aziende in rapida crescita si affidano a Contlo per aumentare le proprie vendite coinvolgendo clienti fedeli e prendendo decisioni più rapide basate sui dati durante tutto il ciclo di vita del cliente. Consentendo loro di misurare e ottimizzare le esperienze dei singoli clienti con l'aiuto di: * Campagne personalizzate autonome per ogni punto di contatto del cliente: Coinvolgi facilmente i tuoi clienti con campagne autonome basate sull'intelligenza artificiale su tutti i principali canali di marketing come e-mail, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook e Instagram. * Percorsi cliente generativi in ​​tempo reale alimentati da LLM: Addio flussi di automazione basati su modelli! Lascia che l'intelligenza artificiale crei i flussi di lavoro e i percorsi dei clienti più ottimali in base alle loro interazioni recenti per massimizzare il ROI. * Genera segmenti di clienti per la personalizzazione individuale utilizzando l'intelligenza artificiale: Orchestra interazioni con i clienti altamente personalizzate e mirate sulla base di dati comportamentali, dati demografici e azioni recenti sul sito web. * LLM ha generato approfondimenti, analisi e reporting autonomo: Ottieni visibilità granulare del comportamento dei tuoi clienti, delle prestazioni delle campagne e della business intelligence complessiva insieme a approfondimenti, consigli e report autonomi generati dall'intelligenza artificiale. * Coinvolgimento autonomo dei clienti, chatbot basati su LLM e una casella di posta per conversazioni unificate: Offri un'esperienza di brand fluida ai tuoi clienti tramite chat su Facebook/Instagram/WhatsApp ed effettua chiamate telefoniche direttamente da un'unica dashboard. Contlo si integra perfettamente con oltre 200 piattaforme per aiutare i marchi a costruire un potente stack tecnologico di marketing autonomo attorno alla propria attività.