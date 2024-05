ACTouch Technologies fa parte dell'ecosistema manifatturiero indiano. Abbiamo progettato il nostro ERP sulla base dei problemi riscontrati nell'industria manifatturiera. Vogliamo essere il software ERP di produzione basato sul cloud numero uno per le PMI in Asia. Il nostro prodotto aiuta gli imprenditori e gli imprenditori a gestire le vendite e gli acquisti. Produzione, Garanzia, Gestione della cassa e Controlli finanziari. ACTouch, le nostre soluzioni ERP cloud non necessitano di alcuna installazione e configurazione dell'applicazione poiché sono disponibili su Internet e accessibili tramite PC, laptop, smartphone, tablet ecc. L'applicazione è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Quindi non ci sono tempi di inattività, attacchi di virus o spam, investimenti hardware e software e questo fa risparmiare molto denaro alle MPMI. Le caratteristiche salienti del prodotto AcTouch sono le seguenti. 1. Moduli aziendali principali: moduli Fatture, Pagamenti, Ricevute, Contabilità generale e Inventario 2. Controlli di accesso utente: puoi decidere chi deve utilizzare quali menu e controlli. 3. Controlli finanziari: principio 4eye (il tuo impiegato inserisce la transazione e tu puoi approvarla). Un controllo totale delle questioni finanziarie 4. Single Sign-on: se hai più di un'attività, puoi accedervi con un unico login. Non sono necessari accessi separati. 5. Dashboard con avvisi finanziari e di borsa, report sull'invecchiamento (chi deve pagarti e quanto), report sullo stato delle banche. 6. Modelli personalizzati per ciascun fornitore o cliente (scegli tu quali modelli per chi) 7. Monitoraggio dell'inventario a livello di lotto. 8. Transazioni e fatture multivaluta 9. Accesso da dispositivi mobili e tablet (la nuova funzionalità verrà rilasciata a breve) 10. Compatibile con GST indiano.

Sito web: actouch.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ACTouch Technologies. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.